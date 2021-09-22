Орловец нашел странный способ спастись от отравления

В Орловской области вынесен приговор человеку, взявшему в «залог» чужой телефон.

Вступил в законную силу обвинительный приговор Свердловского районного суда Орловской области по делу о хищении чужого имущества. Его фигурантом стал ранее судимый местный житель. Суд посчитал, что он совершил кражу с незаконным проникновением в жилище и причинением значительного ущерба гражданину. Преступление было совершено в прошлом году. Из материалов следует, что подсудимый около 18 часов вечера пришел к местному торговцу самогоном. Он хотел приобрести бутылочку спиртного.

Дома никого не оказалось, но входная дверь была открыта. Преступник вошел внутрь и осмотрелся. На кухне он нашел мобильный телефон хозяина, который прихватил с собой. Стоимость смартфона составляла более 9 тысяч рублей. Похитив телефон, преступник покинул чужой дом. Свою вину в совершении описанного преступления он признал частично и в содеянном раскаялся. Но при этом озвучил собственную версию случившегося.

Он не отрицал, что пришел купить самогон. Вошел внутрь, хозяев не нашел и решил уйти. Но тут на глаза ему попался телефон. Он решил прихватить аппарат с собой для гарантии. Дескать, мужчина собирался утром вернуться и обменять телефон на спиртное. Преступник, с его слов, полагал, что это станет гарантией того, что самогон ему продадут «надлежащего качества». Провернуть сделку он не успел, так как к нему домой приехали сотрудники полиции. Суд назначил ему наказание в виде полутора лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

ИА «Орелград»