Орловская прокуратура заинтересовалась ливенским «кумовством»

В Ливнах обнаружены нарушения антикоррупционного законодательства.

Прокуратура Орловской области обратила внимание на кадровую ситуацию в городе Ливны, где сразу несколько представителей семьи Ревиных занимают крупные районные должности. По мнению прокуратуры, возможно возникновение конфликта интересов, а следовательно – и нарушение антикоррупционного законодательства.

Речь идет о трех членах семьи Ревиных:

— Главе Ливенского района Юрии Ревине,

— начальнике Управления образования администрации Ливенского района Валерии Ревине (двоюродном брате главы района),

— депутате Ливенского районного Совета народных депутатов Николае Ревине (сыне главы района).

Изначально прокуратура обратилась с этими фактам к ливенским районным депутатам. Парламентарии рассмотрели вопрос и вынесли замечание одному только Валерию Ревину. Это категорически не устроило силовиков:

«Прокуратура не согласилась с принятым решением и направила в суд административное исковое заявление о возложении на Ливенский районный Совет народных депутатов обязанности рассмотреть вопрос о досрочном прекращении полномочий главы района Юрия Ревина и полномочий депутата районного Совета Николая Ревина в связи с утратой доверия за неисполнение обязанностей, установленных Федеральным законом «О противодействии коррупции». Решением суда исковые требования прокуратуры удовлетворены, на районный Совет народных депутатов судом возложена соответствующая обязанность», — сообщает пресс-служба прокуратуры.

ИА «Орелград»