Под Орлом сгорел магазин на первом этаже жилого дома: видео

22.9.2021 | 9:48 Видео, Новости, Происшествия

Эвакуировано 15 человек.

Вчера во Мценске произошел пожар в магазине, расположенном на первом этаже жилого дома. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.

Сигнал о происшествии спасатели получили в 08.15. Горел магазин на улице Тургенева. Сформировав два звена газодымозащитников, пожарные начали эвакуацию людей с верхний этажей дома.

Эвакуированы 15 человек. Также удалость спасти имущество и смежные помещения.

В пожаре никто не пострадал. Причина воспламенения пока не известна.

 

ИА «Орелград», фото и видео «Мценский край»

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