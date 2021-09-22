Под Орлом сгорел магазин на первом этаже жилого дома: видео

Эвакуировано 15 человек.
Вчера во Мценске произошел пожар в магазине, расположенном на первом этаже жилого дома. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.
Сигнал о происшествии спасатели получили в 08.15. Горел магазин на улице Тургенева. Сформировав два звена газодымозащитников, пожарные начали эвакуацию людей с верхний этажей дома.
Эвакуированы 15 человек. Также удалость спасти имущество и смежные помещения.
В пожаре никто не пострадал. Причина воспламенения пока не известна.
ИА «Орелград», фото и видео «Мценский край»