Орловец мошенничал в соцсети под видом девушки

Юноша обманом выманил крупную сумму у пользователя.

Уголовное дело рассмотрел Северный районный суд областной столицы. Житель Орла был обвинен в хищении чужих денег. Было установлено, что он создал аккаунт в социальной сети под именем «Зиночка Ортеенко». Затем начал просматривать различные «стены» в этой соцсети. Его внимание привлекли сообщения, оставленные на «стене» сообщества одного из банков. В частности, один из пользователей просил об оказании ему помощи в оформлении выплат по страховому случаю.

Юноша решил этим воспользоваться. Он начал переписываться с потерпевшим, пользуясь своим «женским» ником. Преступнику удалось убедить собеседника в том, что он может оформить выплату по данному страховому случаю. Якобы для подтверждения своих намерений он предложил сообщить реквизиты банковской карты для того, чтобы на нее затем были перечислены страховые выплаты. Потерпевший поверил и выслал «девушке» реквизиты своей банковской карты.

С помощью полученных данных злоумышленник сумел войти в личный банковский кабинет своей жертвы и перевел с его карты в общей сложности 43 тысячи рублей. Примечательно, что деньги он перевел на карту своей матери, которая ничего не знала об афере. Видимо, он полагал, что мать в случае чего его не выдаст. Именно к ней первыми и пришли полицейские. Проследить движение средств не составило труда. Потратить похищенные деньги злоумышленник не успел, так как карта его матери была оперативно заблокирована банком. Свою вину подсудимый признал. Он заявил, что решился на преступление из-за возникших у него финансовых проблем. Для этого завел фейковую страницу в соцсети, а девичью «аватарку» скачал из интернета.

Как только он перевел чужие деньги на банковскую карту своей мамы, то сразу удалил сообщения и вышел из аккаунта «Зиночка Ортеенко» и больше туда не заходил, а телефон и ноутбук, с помощью которого осуществлял переводы, выбросил в мусорный бак возле дома. Спустя какое-то время ему позвонила мама и сообщила, что его разыскивает полиция. Деньги потерпевшему он вернул в полном объеме. Суд признал его виновным и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 100 тысяч рублей, которые поступят в доход государства.

ИА «Орелград»