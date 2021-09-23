В Орле завтра начнутся чтения в честь экс-депутата Госдумы

23.9.2021 | 9:30 История, Культура, Новости, Образование

В Орловском госуниверситете имени Тургенева пройдут первые Шеинские чтения.

Как сообщили в ОГУ, организатором первого в своем роде форума выступает кафедра теологии, религиоведения и культурных аспектов национальной безопасности этого вуза. Шеинские чтения пройдут в Орле  24-25 сентября 2021 года. Они проводятся  в рамках Международной научно-практической конференции «Святость как живая традиция: культура, наука, образование», посвященной 800-летию со дня рождения святого благоверного великого князя Александра Невского.

А чтения будут проведены в честь 150-летия со дня рождения  Василия Павловича Шеина, уроженца Новосильского района. Его имя мало что говорит широкой общественности. Поэтому организаторы поясняют, что  Шеин – священномученик. Он был архимандритом Сергием, выпускником Императорского училища правоведения, руководителем законодательного отдела канцелярии Государственной думы и ее депутатом четвертого  созыва. Кроме того, в 1917-1918 годах он был секретарем Всероссийского Поместного Собора.

«Цель конференции — рассмотреть феномен святости как исток   культурно-цивилизационного кода России в ее влиянии на   мировоззренческие, духовно-интеллектуальные и духовно-нравственные   стороны жизни не только исторической, но и современной России, — говорят в ОГУ имени Тургенева. — Особое внимание предполагается уделить проблемам воспитания детей и молодежи в духе уважения к духовно-религиозному и культурному наследию страны, формированию у них ценностно-смысловых ориентиров, не противоречащих цивилизационной идентичности России».

В рамках форума планируется вручение Шеинской премии за лучшие научные исследования в сфере краеведения, развития территорий, церковной истории, политического богословия и канонического права, а также поездка на малую родину Шеина в Новосильский район Орловской области. Кроме того, ОГУ намерен заключить соглашение о сотрудничестве с Институтом теологии Белорусского государственного университета.

ИА «Орелград» 

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