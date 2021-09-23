Завтра в Орле состоится публичный показ документального фильма

Исторический багаж Орла обсудят библиофилы.

Как сообщили в Орловской областной научной универсальной публичной библиотеке имени Бунина, на очередном заседании клуба «Орловский библиофил» состоится просмотр и обсуждение документального фильма «Орел. Исторический багаж». Мероприятие пройдет 24 сентября в самой библиотеке и будет посвящено 455-летию со дня основания города Орла. Вход разрешен посетителям старше 12 лет. Мероприятие пройдет с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических норм.

Документальный фильм «Орел. Исторический багаж» был снят московской творческой мастерской «Студия-А» в 2020 году. Организаторы мероприятия пояснили, что это «историко-просветительский проект ОАО «РЖД», главная цель которого рассказать о городе, архитектуре и людях, прославивших регион. Фильм знакомит с ключевыми моментами истории региона и его достопримечательностями». Подчеркивается, что в его создании принимали участие известные орловские краеведы.

Отметим, что этот показ будет не первым. Ранее подобное мероприятие проводилось, например, в областном краеведческом музее. Что касается творческой мастерской «Студия-А», то она уже более 20 лет занимается видеопроизводством для ведущих телеканалов. Это не только документальные фильмы, но и циклы телепередач, телешоу, ток-шоу, викторины, прямые видеотрансляции крупнейших фестивалей. «Студия-А» известна по таким проектам, как «Большая стирка», «Город женщин», «Пряничный домик», «Дорогами великих книг», «Маршрут построен», «Хлеб», «Холод», «Заговор генералов», «Улика из прошлого» и другое.

«В нашей команде режиссеры, сценаристы, операторы, режиссеры монтажа, продюсеры и ведущие, завоевавшие популярность у миллионов телезрителей и доказавшие свой талант победами на престижных всероссийских и международных конкурсах», — так сами о себе говорят сотрудники этой мастерской. Добавим, что начало мероприятия в Орловской областной библиотеке имени Бунина назначено на 15:00. Организаторы приглашают всех, кому интересна история родного города.

ИА «Орелград»