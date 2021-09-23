Завтра ведущие музыканты-народники дадут мастер-класс в Орле

Организатором необычного мероприятия выступит институт культуры.

Как сообщили в Орловском государственном институте культуры, мастер-класс пройдет 24 сентября 2021 года в концертном зале этого вуза. Его даст творческая лаборатория инструментального жанра Орловской области — ансамбля русских народных инструментов «Орловские узоры». В ОГИК уточнили, что мероприятие проводится в рамках реализации национального проекта «Культура» при поддержке Минкультуры РФ и ФГБУК «Государственный Российский Дом народного творчества имени В.Д. Поленова».

«В работе мастер-класса примут участие заслуженные деятели искусств РФ, ведущие музыканты, профессора московских академий искусств и руководителей оркестров и ансамблей русских народных инструментов, — сообщили в ОГИК. — Среди слушателей мастер-класса представители региональных делегаций — специалисты инструментального жанра и руководители домов и центров народного творчества из Воронежской, Брянской, Калужской, Курской, Тульской и Орловской областей».

Программой мероприятия предусмотрено не только знакомство участников с практикой работы ведущих музыкантов страны. Участники обсудят способы привлечения молодежи к исполнительству на народных инструментах. Причем сделают это на примере Молодежного русского оркестра города Орла. «Орловские узоры» расскажут о своей концертной практике и особенностях инструментовки.

Особое место будет уделено гармошке-ливенке. Так, в рамках форума планируется провести презентацию этого народного музыкального инструмента, который является одной из визитных карточек райцентра Ливны. Предполагается, что мастер по изготовлению этих инструментов поделится с желающими своими секретами.

ИА «Орелград»