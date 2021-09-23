Жители Орла все чаще наносят друг другу увечья

Зато убийств и изнасилований стало меньше.

В Орловской области увеличилось количество фактов умышленного причинения гражданам тяжкого вреда здоровью. В этом году таких преступлений почти на 19% больше, чем в прошлом. Об этом вчера сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

Также на 8% возросло число преступлений против жизни и здоровья несовершеннолетних. Но есть и хорошие новости.

Количество преступлений против личности сократилось более чем на 12% (с 741 до 650). Сюда относятся в том числе убийства, покушения на убийство и изнасилования.

ИА «Орелград»