Жители Орла все чаще наносят друг другу увечья

23.9.2021 | 12:00 Закон и порядок, Новости

Зато убийств и изнасилований стало меньше.

В Орловской области увеличилось количество фактов умышленного причинения гражданам тяжкого вреда здоровью. В этом году таких преступлений почти на 19% больше, чем в прошлом. Об этом вчера сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

Также на 8% возросло число преступлений против жизни и здоровья несовершеннолетних. Но есть и хорошие новости.

Количество преступлений против личности сократилось более чем на 12% (с 741 до 650). Сюда относятся в том числе убийства, покушения на убийство и изнасилования.

ИА «Орелград»

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Орелград. 2021 год

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