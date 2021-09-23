Жизнь орловских микрорайонов становится ярче

23.9.2021 | 17:55 Новости, Новости компаний, Строительство

Жизнерадостные граффити украсят орловские жилые комплексы.

Компании «Орелстрой» и «Орелжилэксплуатация» сделали Болховский микрорайон еще привлекательнее для жильцов. На этот раз компании обратили внимание на визуальное оформление трансформаторных подстанций, подарив жителям яркие граффити в стиле дизайн-кодов жилых комплексов.

На очереди жилищный комплекс «Университетский», который также преобразится в самое ближайшее время.

«Новые тематические композиции уже украсили Болховский микрорайон, а в ближайшие дни уникальный «настенный рисунок» засияет и в ЖК «Университетский». Яркие тропические бабочки, несмотря на дождливую осень, «прилетели» на трансформаторную подстанцию Болховского микрорайона. Смелые коллористические решения повторяют тематику комплекса «яблочных» домов, уже ставших визитной карточкой Орловского района. Как только художники завершили процесс создания арт-объекта, местные жители превратили его в фотозону для семейных портретов и селфи.

В идею граффити в ЖК «Университетский» заложен научный дизайн-код строящегося комплекса. Буквально на днях на современной детской площадке с оригинальными спортивными снарядами-додекаэдрами появится изображение, которое напомнит о недавно приобретенном звании города Орла – литературной столицы России. Создатели этой композиции надеятся, что очаровательная девочка, завороженная волшебным миром книг, обязательно завоюет сердца взрослых и детей», — сообщает пресс-служба холдинга «Орелстрой».

Новые дизайнерские идеи вызывают огромное одобрение со стороны как местных жителей, так и гостей микрорайонов. Скорее всего, традиция продолжится и распространится на другие районы.

ИА «Орелград»

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