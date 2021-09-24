Орловца обвинили в краже забытых в банкомате денег

Мужчина едва не лишился свободы за алчный порыв.

В Орле поставлена точка в расследовании уголовного дела о краже денег, в которой органы предварительного следствия обвиняли местного жителя. По версии следствия, преступление было совершено на территории Северного района областной столицы. Местный житель подошел к уличному банкомату, встроенному в стену. Он хотел выполнить какие-то операции, но увидел, что в купюроприемнике «устройства самообслуживания» лежат деньги.

Позже выяснилось, что купюры принадлежали другому клиенту, который оказался забывчивым и по оплошности не забрал деньги из купюроприемника. Следующий в очереди клиент поддался на алчный порыв. Вместо того, что сообщить хотя бы в банк о том, что кто-то забыл деньги, он сунул банкноты в свой карман и с места преступления скрылся.

Именно как преступление расценили впоследствии следователи необдуманные действия мужчины. Они посчитали, что он мог, но не предпринял никаких действий по розыску владельца забытых денег. Кстати, сумма была достаточно солидной – без малого 20 тысяч рублей. Похищенным обвиняемый распорядился по собственному усмотрению.

Еще в ходе предварительного расследования он полностью признал вину и раскаялся в содеянном. Учитывая отсутствие у него криминального прошлого, следователь заявил в суд ходатайство о замене уголовного наказания судебным штрафом. Оно было удовлетворено. По постановлению суда молодой человек был освобожден от уголовного преследования, но ему придется заплатить судебный штраф в размере 10 тысяч рублей. Кроме того, он вернул похищенные деньги потерпевшему.

ИА «Орелград»