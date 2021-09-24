Орловцам теперь доступен финансовый маркетплейс

Раньше площадка была доступна только жителям крупных городов.

Жителям Орловской области стал доступен маркетплейс — сервис, который позволяет на одной площадке приобретать финансовые продукты, выбирая среди множества предложений, сообщает пресс-служба Банка России.

Финансовый маркетплейс – онлайн площадка, на которой можно воспользоваться услугами различных банков, страховых компаний, компаний, управляющих паевыми инвестиционными фондами, эмитентов облигаций. Пользователям дистанционно доступны продукты организаций финансового рынка, в какой бы точке страны они ни находились. Например, если человеку нужен полис ОСАГО, финансовый маркетплейс позволяет сравнить предложения разных страховых компаний, выбрать подходящий вариант и сразу оформить полис онлайн. Если необходимо открыть вклад, то пользователь может сравнить предложения разных банков и подобрать для себя наиболее интересный вариант. То же самое с предложениями инвестиционных инструментов, а в будущем аналогичная опция будет доступна и по кредитам.

— Чтобы пользоваться сервисом, необходимо зарегистрироваться на одной из трех площадок – («Инфинитум», Московская биржа, ВТБ Регистратор) и авторизоваться через портал Госуслуг. При оформлении банковских продуктов однократно требуется дополнительная идентификация – к клиенту приезжает представитель платформы, чтобы проверить паспорт. Раньше такой способ подтверждения личности был доступен только для жителей крупных городов, в число которых Орел не входил. Однако в сентябре география финансового маркетплейса существенно расширилась, и теперь орловцам доступен весь набор опций, – поясняет заместитель управляющего Отделением Банка России по Орловской области Григорий Миронов.

ИА «Орелград»