Орловцы стали чаще заражаться «индийским» штаммом коронавируса

24.9.2021 | 11:00 Медицина, Новости

Уже 62 случая.

В Орловской области растет количество зараженных «индийским» штаммом коронавируса, сообщает региональный оперштаб по короновирусу.

На данный момент количество заболевших «индийским» штаммом достигло 62 человек. Еще у четверых орловцев выявили «британский» COVID-19.

Чиновники связывают это с массовым возвращением людей с заграничных курортов:

«За прошлую неделю на территорию Орловской области из-за рубежа прибыло 509 человек (на предыдущей неделе 652 человека), наибольшее количество прибыло из Турции – 345 человек, что составляет 67,8% от общего количества граждан, вернувшихся в регион из-за границы».

ИА «Орелград»

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