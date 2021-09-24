Орловский подросток напугал школу и полицию

24.9.2021 | 12:52 Важное, Новости, Происшествия

Школьник выложил в соцсетях тревожный пост, но полиция быстро среагировала.

Орловские СМИ сообщают, что 13-летний школьник поделился в соцсетях планами устроить в школе стрельбу. Полиция оперативно его вычислила и, возможно, предотвратила трагедию.

Учащийся школы № 51 сделал себе фейковую (недостоверную) страницу в соцсетях и разместил в сообществе своей школы шокирующую фотографию. На ней был изображен человек с ружьем и подпись «Готовьтесь, завтра я покажу кто тут БОГ».

Пост был очевидной отсылкой к казанской трагедии, в результате которой погибли семь человек. Полиция быстро установила личность подростка. По его словам, он не готовил стрельбу, а просто хотел «посмотреть реакцию людей».

В итоге подростка поставили на учет, а его маму привлекут к административной ответственности.

ИА «Орелград», фото «Орелтаймс»

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