Орловским заключенным запретили ходить на свидания

Ограничения пришлось вернуть из-за ситуации с коронавирусом.

В исправительной колонии №2 строгого режима, расположенной в орловском райцентре Ливны, отменены длительные и краткосрочные свидания. Об этом сообщает региональное управление ФСИН России. Аналогичные ограничения здесь вводились и ранее, они были связаны с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции среди заключенных и сотрудников колонии. В УФСИН добавили, что в СИЗО-1 города Орла режимно-ограничительные мероприятия действуют с 3 июля 2021 года.

«Просим родственников подозреваемых, обвиняемых, осужденных с пониманием отнестись к введенным ограничительным мероприятиям, — говорится на сайте ведомства. — Об их отмене будет сообщено дополнительно, в том числе на официальном сайте УФСИН России по Орловской области».

В то же время в исправительных колониях №№ 5 и 6, а также в колониях-поселениях №№ 3 и 7 предоставление краткосрочных и длительных свиданий пока разрешено. Они были возобновлены в соответствии с постановлениями главного государственного санитарного врача – начальника филиала ЦГСЭН ФКУЗ МСЧ-57 ФСИН России. Как уточнили в ведомстве, краткосрочные свидания проводятся в помещениях, где имеется разграничительное стекло. При этом обязательно использование средств индивидуальной защиты всеми участниками свидания.

Допуск на длительные свидания родственников осужденных осуществляется при наличии у них оригинала протокола лабораторного исследования методом ПЦР-диагностики, выданного не ранее, чем за 3 дня до проведения длительного свидания. Это является гарантией того, что гость не болен коронавирусом. Также необходима справка об эпидемиологическом окружении, подтверждающая отсутствие контактов с инфекционными больными в течение последнего 21 дня.

«Кроме того в учреждениях продолжает проводиться комплекс санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий, направленных на недопущение возникновения и распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», — добавили в УФСИН.

ИА «Орелград»