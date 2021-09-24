Преступники сняли болты с железнодорожного перегона под Орлом

Злоумышленники были задержаны с поличным на месте преступления.

Уголовное дело о хищении чужого имущества рассмотрел судья Мценского районного суда с участием Орловского транспортного прокурора. На скамье подсудимых оказался один из двух подельников, которые в мае этого года пытались стащить железнодорожное имущество. Уголовное дело в отношении второго мужчины выделено в отдельное производство. Из материалов следует, что они предварительно договорились совершить кражу и подготовились к ней.

Один из них присмотрел «объект посягательства» — это был 326-й километр участка «Чернь — Мценск» Орловско-Курского региона Московской железной дороги. К месту преступления подельники прибыли на легковой машине, принадлежащей одному из них. Примечательно, что все происходило днем, около полудня. Находясь на участке железной дороги, злоумышленники «с первого и второго железнодорожного пути противоправно изъяли детали верхнего строения».

Проще говоря, они отвинтили и сняли около сотни болтов, гаек и прокладок общей массой около 77 кг и общей стоимостью чуть менее полутора тысячи рублей. Похищенное имущество сложили в два полимерных мешка и отнесли их в лесополосу, где оставили свою машину. После того, как подельники погрузили один мешок с деталями в багажник автомобиля, появились так называемые ратники Орловской дистанции пути. Они задержали горе-похитителей с поличным и передали полиции.

Отпираться было бессмысленно. Однако каждый выбрал свой путь защиты, поэтому расследование в отношении них велось отдельно. В данном случае один из злоумышленников полностью признал вину еще на стадии предварительного расследования, и следствие попросило суд освободить его от уголовного преследования. Было учтено отсутствие у него криминального опыта и наличие на иждивении маленьких детей. В результате несостоявшийся похититель был наказан судебным штрафом в размере 10 тысяч рублей.

ИА «Орелград»