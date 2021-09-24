В Орле почти закончились койки для коронавирусных больных

24.9.2021 | 10:12 Медицина, Новости

Осталось всего 49 мест.

В орловских медицинских учреждениях заняты почти все койки, предназначенные для коронавирусных больных, сообщила пресс-служба губернатора.

По состоянию на вчерашний день из 986 имеющихся коек свободными остались только 49. То есть, менее 5%

В связи с увеличением количества госпитализаций, начались работы по перепрофилированию еще четырех сотен коек для COVID-пациентов:

«В 4-х лечебных учреждениях региона проводятся мероприятия по увеличению коечного фонда для пациентов с коронавирусной инфекцией. Так, в городской больнице скорой медицинской помощи им. Н.А. Семашко в настоящее время перепрофилируются хирургический корпус, а также отделения лор и офтальмологии. В результате на базе медучреждения будет развернуто 330 коек.

Кроме того, на 20 коек станет больше в Ливенской ЦРБ. Еще 20 дополнительных коек появится в Плещеевской центральной райбольнице (сейчас здесь функционирует 70 COVID-коек). На базе инфекционного отделения Болховской ЦРБ будет развернуто 30 коек для пациентов с коронавирусной инфекцией. Таким образом, в медучреждениях области будут функционировать 1386 круглосуточных коек для оказания медицинской помощи пациентам с коронавирусной инфекцией», — сообщает пресс-служба губернатора.

ИА «Орелград»

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