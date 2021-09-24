Завтра в Орле в память о Высоцком проведут фестиваль искусств

24.9.2021 | 14:52 Культура, Новости

Форум будет посвящен творчеству Владимира Семеновича.

Орловская областная библиотека имени Бунина анонсировала проведение XI международного фестиваля искусств. Форум пройдет 25 и 26 сентября 2021 года в универсальном читальном зале библиотеки и будет посвящен творчеству Владимира Высоцкого. Организатором выступает  орловский клуб любителей творчества Высоцкого «Вертикаль». Организаторы ожидают немало гостей, а на сам форум приглашают всех желающих.

«В первый день фестиваля участниками из Курска, Железногорска, Воронежа, Смоленска и, конечно же, Орла и Орловской области будут представлены все виды искусств, — рассказали в областной библиотеке. — Это – стихи, песенное, театральное, танцевальное творчество, видеоролики, рассказы участников о знакомстве с поэтом, артистом и кумиром, фото с аэрографией, а также картины по мотивам песен Высоцкого. В программе второго дня — награждение конкурсантов, а завершит фестиваль гала-концерт».

Организаторы в целом обещают гостям фестиваля интересные, насыщенные и интригующие два дня. В библиотеке уверены, что  выступления конкурсантов найдут живой отклик у каждого зрителя. Также в учреждении напомнили клуб «Вертикаль» обладает большим опытом организации культурных массовых мероприятий. Он ежегодно проводит памятные вечера, приуроченные к знаковым датам, связанным с жизнью и творчеством Высоцкого.

ИА «Орелград»

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