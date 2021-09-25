Количество укусов клещей на Орловщине снизилось на 20 процентов

Сезон активности членистоногих в регионе пошел на убыль.

С наступлением осенних холодов заметно снизилась активность клещей в Орловской области. Да и в целом текущие показатели уступают показателям прошлого года, что является положительным фактом. На это указывают официальные данные мониторинга за заболеваемостью населения инфекционными болезнями, передающимися с укусом клещей. Согласно им, в 2021 году в медицинские организации Орловской области за помощью обратились 2063 пострадавших от укусов клещей человека, в том числе более 600 детей.

Для сравнения, годом ранее за аналогичный период времени к орловским медикам с жалобами на укусы членистоногих обратились 2537 человек. Отметим также, что за последний месяц от нападений клещей пострадало всего около 50-ти человек, что говорит о резком снижении пика активности. Согласно данным мониторинга, в текущем году на территории Орловской области зарегистрирован один случай заболевания клещевым боррелиозом. Год назад на эту же дату таких заболеваний зарегистрировано не было.

Специалисты говорят, что для Орловщины кроме клещевого боррелиоза актуальной инфекцией, передаваемой с укусом клещей, является гранулоцитарный анаплазмоз человека. К счастью, такой инфекции у жителей региона в этом году не находили, хотя носителями возбудителя этого заболевания оказались около 1 процента клещей, исследованных в лаборатории. Несмотря на снижение активности членистоногих, мониторинг в регионе продолжается, а специалисты советуют орловцам по-прежнему соблюдать меры профилактики, особенно с учетом того, что начался грибной сезон.

Как говорят в ГУ МЧС России по региону, защитить от клещей может, например, правильно подобранная одежда, желательно светлых тонов, на которой проще заметить паразита. «Лучше всего, если верхняя одежда будет изготовлена из болоньевых и подобных ей гладких тканей, на которых клещу удержаться сложнее, чем на шероховатых. Использовать средства защиты от клещей лучше акарицидные или инсектицидно-репеллентные», — советуют спасатели.

ИА «Орелград»