Корпорацию «Орелнефть» не обанкротят в 2021 году

25.9.2021 | 12:00 Новости, Экономика

Процедура банкротства может быть завершена не раньше января 2022 года.

Арбитражный суд Орловской области рассмотрел в открытом судебном заседании дело о банкротстве закрытого акционерного общества «Корпорация Орелнефть». Инициатором стал конкурсный управляющий этой компании, который обратился в арбитраж с ходатайством о продлении конкурсного производства в отношении должника на четыре месяца. Просьба  мотивирована тем обстоятельством, что до настоящего времени завершены не все мероприятия по проведению процедуры конкурсного производства.

Не все участники процесса согласились с требованиями. Так, уполномоченный орган, которым в данном случае является налоговая инспекция, считала возможным продлить срок конкурсного производства в отношении должника на срок, не превышающий двух месяцев. Изучив представленные доводы, суд продлил процедуру до 14 января 2022 года. До этого дня, согласно его решению, должны быть проведены все необходимые действия по завершению конкурсного производства.

С заявлением о признании ЗАО «Корпорация Орелнефть» несостоятельным еще семь лет назад в суд обратилась ФНС России в лице ИФНС России по городу Орлу. В декабре 2014 года требования уполномоченного органа были признаны обоснованными, в отношении  «Корпорации Орелнефть» была введена процедура наблюдения. Решением арбитражного суда Орловской области от 25 марта 2015 года компания была признана банкротом. Тогда же в отношении нее было открыто конкурсное производство, которое не завершилось до сих пор.

ИА «Орелград»

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