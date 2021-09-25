Орловцам предложили анонимно пожаловаться на коррумпированных приставов

Сообщения о признаках коррупции в своих рядах будут принимать сами приставы.

Управление Федеральной службы судебных приставов по Орловской области напомнило жителям региона о том, что в этом ведомстве в круглосуточном автоматическом режиме работает «телефон доверия» — (4862) 72-52-83. Любой желающий, включая простых граждан, может сообщить по нему о нарушении своих прав сотрудниками указанной службы. Кроме того можно детально поведать «о противоправных действиях сотрудников УФССП по Орловской области и злоупотреблениях служебным положением».

«Телефон доверия» обеспечивает гласность и открытость деятельности судебных приставов, — рассказали в пресс-службе ведомства. — Кроме того, он способствует своевременному реагированию на обращения граждан и выявлению фактов коррупционных проявлений. По каждому обращению проводится тщательная проверка и при наличии нарушений действующего законодательства в действиях должностных лиц принимаются необходимые меры реагирования».

Управление ФССП также призвало жителей региона оперативно сообщать о любых ставших им известными нарушениях со стороны приставов. При этом заявителям гарантируется полная конфиденциальность. В то же время УФССП напоминает, что «телефон доверия» не является справочным. Консультаций по нему никто давать не будет — «телефон доверия» создан для борьбы с коррупцией в ведомственных рядах.

ИА «Орелград»