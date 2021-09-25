Орловских чиновников от наказания за коррупцию спасет время

Стало известно, как губернатор будет наказывать своих заместителей.

Орловский губернатор Андрей Клычков утвердил «Порядок применения взысканий за коррупционные правонарушения к лицам, замещающим отдельные государственные должности Орловской области». Примечательно, что контроль за исполнением указа он оставил за собой. Сразу отметим, что действие документа распространяется на верхушку региональной власти. Порядок касается руководителя администрации губернатора и правительства, заместителей губернатора и правительства, руководителей департаментов, который имеют статус членов правительства, а также главы представительства региона при правительстве страны.

Указ разрешает губернатору накладывать на своих высокопоставленных подчиненных взыскания на основании доклада о результатах внутренней антикоррупционной проверки. Например, это может быть проверка отчетов чиновников о доходах и имущественном положении. Это может быть акт проверки соблюдения конкретным чиновником требований к служебному поведению. Меры наказания, перечисленные в указе, исключают увольнение в связи с утратой доверия.

Взыскание может быть наложено «с согласия лица, замещающего государственную должность Орловской области, и при условии признания им факта совершения коррупционного правонарушения». Из документа следует, что взыскание в виде замечания применяется в случае малозначительности совершенного коррупционного правонарушения. Следующая ступень – выговор. Его высокопоставленный чиновник получит в случае, если ранее он уже подвергался взысканию за совершение коррупционного правонарушения.

При применении взыскания, отмечено в указе, учитываются характер совершенного коррупционного правонарушения, его тяжесть и обстоятельства, а также соблюдение чиновником предусмотренных законом запретов, ограничений и обязанностей. Напомним, орловские госслужащие обязаны незамедлительно сообщать начальству о случаях склонения их к коррупции или о возникшем конфликте интересов.

Подчеркнем, что губернаторским указом фактически утвержден срок давности наказаний за коррупцию. Так, один из его пунктов гласит, что взыскание применяется не позднее одного месяца со дня поступления информации о коррупционном правонарушении. При этом оно должно быть применено не позднее шести месяцев со дня поступления такой информации. Кстати, наказанные чиновники вправе обжаловать взыскание в судебном порядке. И укажем на еще один любопытный пункт: «если в течение одного года со дня применения взыскания лицо, замещающее государственную должность Орловской области, не было подвергнуто новому взысканию, оно считается не имеющим взыскания».

ИА «Орелград»