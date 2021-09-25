Стало известно, сколько орловцы платят за коммуналку

Аналитики подсчитали долю расходов на ЖКУ во всех регионах.

Самая высокая доля затрат на жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) в потребительских расходах зафиксирована в Ярославской области, самая низкая – в Республике Ингушетия. Об этом свидетельствуют результаты нового исследования РИА Новости. Аналитики этого агентства проанализировали открытые данные и составили рейтинг регионов. Как пишут авторы работы, ситуация с пандемией коронавируса отразилась так или иначе на всех сферах жизни. Оказала она влияние и на семейные бюджеты граждан, в том числе на расходы.

Орловская область в национальном рейтинге заняла 26-е место и на фоне многих других регионов выглядит довольно неплохо. Доля потребительских расходов среднестатистической орловской семьи, потраченная на оплату жилищно-коммунальных услуг в 2020 году, составляет 9,1 процента. Для сравнения, аналогичный показатель у лидера рейтинга – Республики Ингушетия – составляет 4,4 процента, у аутсайдера – Ярославской области – 13,5 процента.

Аналитики подсчитали, что в 2020 году среднестатистическая орловская семья платила в среднем по 3567 рублей в месяц за ЖКУ. По сравнению с предыдущим годом доля расходов на эти услуги в семейном бюджете сократилась на 1,5 процента. Добавим, что по данным Росстата, по итогам 2020 года в России потребительские расходы семей снизились на 3,1 процента, при этом во втором квартале, во время самых строгих карантинных ограничений падение расходов составило более 10 процентов.

«Одной из наиболее чувствительных статей бюджета наших граждан является оплата услуг ЖКХ, — пишут авторы исследования. — Доля таких расходов в структуре потребительских расходов выросла, увеличение произошло и в абсолютных значениях. Ситуация в сфере ЖКХ является одной из часто обсуждаемых и вместе с тем неоднозначных. В частности, насущными остаются вопросы по качеству предоставляемых услуг и ценообразованию. Для многих жителей нашей страны даже небольшой рост тарифов может ощутимо сказаться на состоянии семейного бюджета и уровне их благосостояния. При этом расходы на ЖКХ являются обязательными, а поэтому, в отличие, от многих других видов потребительских расходов, они не могут быть существенно сокращены».

ИА «Орелград»