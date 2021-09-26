Активисты ОНФ потребовали заменить сгоревшие лифты в Орле

26.9.2021 | 13:00 ЖКХ, Новости

Лифты в двух девятиэтажках не работают уже несколько месяцев.

Как сообщили в региональном отделении Общероссийского народного фронта (ОНФ), за помощью в эту общественную организацию обратились жильцы сразу двух многоэтажек Орла. Одна из них находится на улице Матросова, другая – на Комсомольской. Проблемы у жильцов возникли схожие – там вышли из строя лифты, и до сих пор их никто не заменил. В ОНФ уточнили, что лифт на Матросова сгорел в июне, на Комсомольской – в апреле. Обращения жильцов в различные инстанции о замене кабин остались без требуемой реакции.

«В сложившейся ситуации необходимо применять срочные меры, – считает руководитель регионального исполкома ОНФ Владимир Филонов. —  В девятиэтажных домах проживают люди с ограниченными возможностями здоровья, инвалиды, люди пожилого возраста, семьи с маленькими детьми. Для них крайне сложно спускаться без лифта с этажей вниз, а для некоторых категорий граждан это практически невозможно. Всем необходимо ходить в магазин, аптеку, поликлинику, выходить гулять с детьми. В сложившихся ситуациях жители оказались запертыми в своих квартирах. Ответственные лица не приняли ранее необходимые меры по ускорению решения вопроса с установкой нового лифта в режиме ЧС».

Впрочем, по его словам, после вмешательства прокуратуры Орловской области и активистов ОНФ решение наболевшего вопроса сдвинулось с мертвой точки. Но все равно жильцам придется еще подождать – замена лифтов потребует как минимум пары месяцев работ. Сообщается, что представители завода-изготовителя уже провели замеры шахт лифтов для дальнейшей подготовки проектной документации.

ИА «Орелград»

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