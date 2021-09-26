Чиновников обязали построить детскую площадку в орловском селе

Отсутствие площадки прокуроры сочли нарушением прав граждан.

Вступило в силу решение, вынесенное Орловским районным судом по административному иску местного прокурора. Последний выступил в интересах неопределенного круга лиц. Ответчиком стала администрация Масловского сельского поселения Орловского района. Прокурор просил обязать чиновников совершить действия по организации безопасной детской игровой площадки.

Подаче иска предшествовала прокурорская проверка исполнения законодательства о гарантиях прав детей, физической культуре и спорте. Было установлено, что на территории Масловского сельского поселения спортивные площадки отсутствуют. Прокуратура внесла главе администрации представление об устранении нарушений, однако на момент подачи иска «меры к строительству детской спортивно-игровой площадки не были приняты».

По мнению прокуратуры, бездействие администрации «влечет за собой нарушение прав и охраняемых законом интересов детей и других лиц, которые могут посетить спортивную площадку, а также препятствует развитию на территории поселения физической культуры и массового спорта». Суд с этими доводами согласился. Согласился с ними и представитель ответчика, но при этом просил дать отсрочку, так как для строительства площадки требуются финансовые средства. Исковые требования были удовлетворены. Чиновников обязали не только построить площадку, но и заключить договор с эксплуатирующей организацией для ее обслуживания.

ИА «Орелград»