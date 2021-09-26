Энергетики из Орла просят включить уральский завод в «черный список»

26.9.2021 | 14:00 Новости, Экономика

Орловцы обвинили предприятие в уклонении от заключения контракта.

В управление Федеральной антимонопольной службы России по Орловской области из компании «Орелоблэнерго» поступили сведения для включения в реестр недобросовестных поставщиков участника недавно закончившегося тендера. Речь идет о производственном объединении «Курганский трансформаторный завод». Уведомление о принятии сведений, месте и времени их рассмотрения антимонопольщики уже направили обеим сторонам.

Как следует из материалов, орловские энергетики обвиняют курганское предприятие в том, что оно уклонилось от заключения контракта по итогам проведенного открытого электронного аукциона. Тендер был размещен на соответствующей площадке в конце июля 2021 года. «Орелоблэнерго» планировало закупить реклоузеры для Змиевского МФ. Начальная цена контракта составляла чуть более 1,4 миллиона рублей. Победу одержал указанный завод, но контракт поставку агрегатов стороны так и не подписали.

Причину этого предстоит выяснить сотрудникам Орловского УФАС. Антимонопольщики уже запросили у сторон необходимые письменные пояснения. В частности, курганскому заводу предложено дать объяснения причин уклонения от заключения договора, подтвержденные доказательствами. Орловским энергетикам предложено представить на изучение конкурсную документацию, включая поступившие от участников заявки. Спор будет рассмотрен в дистанционном режиме.

ИА «Орелград»

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