Инвесторы сократили вложения в орловскую экономику

Объем инвестиций в основной капитал сократился почти на 10 процентов.

В Орловской области в первой половине 2021 года на развитие экономики и социальной сферы региона, по предварительным данным, было использовано 24,4 миллиарда рублей инвестиций в основной капитал. Текущий показатель в сопоставимых ценах оказался на 9,5 процента меньше, чем за аналогичный период 2020 года. Такие сведения приводит Орелстат. Кстати, и в прошлом году было зафиксировано снижение объема инвестиций.

Так, в целом по итогам 2020 года в экономику региона было инвестировано 55,06 миллиарда рублей, что в фактических ценах оказалось на 1,5 процента меньше показателя 2019 года. Что касается текущей ситуации, то, по подсчетам статистиков, большая часть средств была инвестирована в покупку машин, оборудования и транспортных средств. На это инвесторы потратили более 7,3 миллиарда рублей.

Ровно 1,5 миллиарда рублей было вложено в жилые здания и помещения, без малого 4,6 миллиарда рублей составили расходы на инвестиции в нежилые здания и сооружения, а также на улучшение земель. Кроме того, в Орловской области в текущем году инвесторы вкладывали средства в приобретение и создание объектов интеллектуальной собственности, информационное, компьютерное и телекоммуникационное оборудование.

Аналитики также подсчитали, что чуть более половины всех инвестиций составили не собственные финансовые средства инвесторов, а средства привлеченные. Часть денег инвесторы позаимствовали у банков, часть – у других коммерческих организаций. Кроме того, в структуре инвестиций в основной капитал почти 1,4 миллиарда рублей составили бюджетные средства. Кстати, инвесторами считаются и простые граждане, вложившие средства в долевое строительство жилья.

ИА «Орелград»