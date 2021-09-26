Орловское зерно таинственным образом изучили в Подмосковье

Очередной орловский фермер попался на связях с фантомными лабораториями.

В Орловской области выявлен уже далеко не первый в этом году случай, когда крупная партия зерна была обследована в так называемых фантомных лабораториях. Об этом сообщили в пресс-службе Территориального управления Россельхознадзора. Такие лаборатории как минимум не имеют государственной аккредитации. Обычно они существуют только на бумаге, а реально по указанному в их выходных данных адресу не располагаются.

Несмотря на это, орловские земледельцы умудряются находить подобные лаборатории и даже заключают с ними сделки. Именно на таком нарушении поймали инспекторы Россельхознадзора индивидуального предпринимателя из Орловской области, который возглавляет одно из местных крестьянско-фермерских хозяйств. В ходе плановой проверки было установлено, что он допустил недостоверное декларирование соответствия двух партий зерна общей массой 5000 тонн.

Уточняется, что декларации были оформлены на основании протоколов испытаний, выданных фантомными лабораториями. Последние, если верить «документам», зарегистрированы на территории Московской области. Также было установлено, что фермер продал более 1,5 тысячи тонн продовольственной пшеницы, кукурузы и люпина урожая 2020 года без указания в товаросопроводительных документах сведений о декларации о соответствии.

В ТУ Россельхознадзора пояснили, что это тоже является нарушением, так как подобные действия не обеспечивают прослеживаемости перемещаемой зерновой продукции. По итогам проверки фермера привлекли к административной ответственности сразу по двум статьям КоАП РФ, ему выдано два предписания об отзыве «фантомных» деклараций на зерно. Кстати, всего с начала года управлением Россельхознадзора по данной причине отозвано уже 307 деклараций.

ИА «Орелград»