Проверять орловские алкомаркеты будут по степени риска

В регионе вводится новый подход к контролю за продажами алкоголя.

Правительство Орловской области издало постановление «О региональном государственном контроле (надзоре) в области розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции». Речь идет о введении так называемого риск-ориентированного подхода, который постепенно внедряется во всех сферах, где надзор осуществляет государство. Курс на это был взят правительством страны. Основная цель нового механизма заключается в снижении давления на бизнес, который чувствительно реагирует на излишний административный ресурс.

Региональный государственный контроль в области розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции будет базироваться на управлении рисками причинения вреда или ущерба охраняемым законом ценностям. Торговые объекты будут предварительно оценены по четырем категориям риска – от низкого до высокого. Количество проверок будут зависеть от степени риска, присвоенного каждому объекту.

Оценивать риск нарушений обязательных требований чиновники будут в соответствии с целым рядом индикаторов, утвержденных постановлением правительства региона. Например, одним из таких индикаторов является наличие в облдепартаменте промышленности и торговли сведений о неоднократном (два раза и более в течение календарного года) привлечении к административной ответственности за нарушения в сфере производства и оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции. Чем больше таких нарушений, тем выше степень риска.

Повышенную степень риска присвоят и тем алкомаркетам, которые два и более раза в течение года получили предостережения о недопустимости нарушения закона или были как минимум дважды уличены в незаконном обороте спирта. Высокая степень риска будет присвоена и тем организациям, которые попадались на розничной продаже алкогольной продукции по цене ниже минимальной.

Степень риска будет зависеть также от количества жалоб, поступающих на конкретные магазины от покупателей, и от результатов делкарирования – опоздание с подачей деклараций или искажение сведений в таких документах чреваты повышением категории риска. Кстати, индикатором для проверяющих будет служить и статистическая информация. Если вдруг у магазина будет зафиксировано двукратное снижение количества продаж маркированной алкогольной продукции, то его на всякий случай проверят – не исключено, что снижение продаж окажется связано не с падением потребительского спроса, а с тем, что в торговой точке начали приторговывать нелегальным алкоголем без акцизных марок.

ИА «Орелград»