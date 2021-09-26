В Орле потребительский спрос восстанавливается низкими темпами

Рост показателя оказался ниже среднероссийского значения.

После экономических потрясений 2020 года, вызванных пандемией коронавируса, потребительский спрос в регионах России достаточно быстро восстанавливается. Сильное сокращение трат населения в прошлом году было связано, с одной стороны, со снижением доходов населения, а с другой стороны, со снижением покупок и услуг в период карантина вследствие введенных ограничений. Такие сведения приведены в исследовании, проведенном аналитиками агентства РИА Рейтинг.

Они подсчитали, что по итогам января-июля текущего года потребительский спрос в среднем в России вырос на 12 процентов по сравнению с первыми семью месяцами 2020 года. Текущий результат перекрыл падение ковидного года. Таким образом, спрос в целом по стране вернулся на докризисный уровень, однако результат был не очень однородным в разрезе сфер потребления и регионов России.

Одним из примеров этого утверждения является Орловская область, которая в составленном экспертами рейтинге заняла только 50-е место. Согласно подсчетам аналитиков, в регионе потребительский спрос за отчетный период времени вырос всего на 7,6 процента по сравнению с прошлым годом. Кстати, аналогичный результат зафиксирован и в соседней Липецкой области. Однако при этом среднедушевые среднемесячные потребительские расходы в Орловской области составили 22,1 тысячи рублей, в то время как в Липецкой области среднестатистическая семья тратит на свои нужды по 27,2 тысячи рублей ежемесячно.

Отметим, что в рамках исследования, потребительский спрос оценивался, как сумма оборота розничной торговли, объема платных услуг населения и расходов людей на кафе и рестораны. Помимо изменения спроса в процентном соотношении эксперты РИА Рейтинг проанализировали динамику среднедушевых среднемесячных потребительских трат на приобретение товаров, услуг и общественное питание, которые показывают насколько изменился спрос в денежном выражении.

В среднем жители России увеличили расходы на 4 тысячи рублей в месяц. В Орловской области данный показатель составил 2,7 тысячи рублей. Для сравнения, наиболее заметно увеличили свои расходы жители Москвы (более чем на 10 тысяч рублей в месяц), Краснодарского края, Московской области и Санкт-Петербурга (8,4-9,4 тысячи рублей). Также приростом спроса более чем на 5 тысяч рублей в месяц характеризовались соседи по ЦФО: Брянская и Ярославская области.

ИА «Орелград»