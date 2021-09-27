Теплые дома «Орёлжилэксплуатации»

27.9.2021 | 10:26 ЖКХ, Новости, Новости компаний

Отопительный сезон начался раньше запланированных сроков.

Орловские дома, обсуживаемые УК «Орёлжилэксплуатация», отапливаются в полном объеме, сообщает пресс-служба холдинга «Орёлстрой».

В связи с рано наступившими холодами, все котельные, смонтированные «Строительным Управлением №5», начали обеспечивать жителей Орла теплом еще 16 сентября.

– Строители «СУ №5» заблаговременно завершили подготовку к отопительному сезону, благодаря чему все крышные котельные удалось запустить штатно, сейчас все объекты работают в нормальном режиме, – прокомментировал Илья Жуков, директор Строительного Управления №5.

Управляющая компания «Орёлжилэксплуатация» произвела запуск систем отопления, позаботившись о тепле для своих абонентов. Коммунальщики уточнили, что порядка 130 МКД, обсуживающихся «Орёл-ЖЭК», снабжены крышными котельными, и еще порядка 20 подключены к центральной системе отопления города.

– В настоящий момент во всех многоквартирных дома, находящихся под управлением «Орёлжилэксплуатации» подключено отопление. Исключение составляет только один многоквартирный дом, находящийся на улице Колпакчи. По решению совета дома, на данном объекте проходит модернизация системы ИТП, производится замена оборудования на более современное, – уточнила Светлана Миронова, технический директор УК «Орёлжилэксплуатация».

Обычно отопительный сезон начинается в районе 10 октября. Но в 2021 году управляющим компаниям и ресурсоснабжающим предприятиям пришлось подстроиться под переменчивые погодные условия, и включить отопление раньше.

ИА «Орелград»

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Орелград. 2021 год

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