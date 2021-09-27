Орловский бизнес начал переходить на типовые уставы

Десятки орловских организаций воспользовались новой услугой государства.

Орловские предприятия оценили преимущества перехода на применение типового устава. К такому выводу пришли специалисты регионального управления ФНС России, которые провели анализ применения местными организациями сравнительно новой услуги. В УФНС напомнили, что ровно год назад у бизнеса появилась реализовать право на применение типового устава. Такое право дано обществам с ограниченной ответственностью. Появилось же оно с введением в действие новых форм заявлений о государственной регистрации.

«Выбрать один из 36 вариантов типового устава могут как вновь создаваемые, так и уже действующие ООО, — пояснили в региональном управлении ФНС. — Для внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о применении типового устава, действующим обществам необходимо подать в регистрирующий орган по месту своего нахождения заявление и решение о переходе на типовой устав».

Приведенная ведомством статистика свидетельствует о том, что новшество привлекло внимание орловского бизнеса. Так, на сегодняшний день типовой устав применяют уже 55 юридических лиц, зарегистрированных на территории региона. Из них 28 организаций выбрали типовой устав №20. Вторым по популярности у орловского бизнеса стал устав №23, который выбрали восемь организаций. Уставы №№ 21 и 24 выбрали семь и пять ООО соответственно, устав №1 – две организации. Еще по одному ООО сочли наиболее удобными для себя уставы №№ 2, 19, 22, 26 и 32.

«Для того чтобы определиться, какой из 36 вариантов подходит обществу, на сайте ФНС России создан сервис «Выбор типового устава», — говорят в областной налоговой службе. — Сервис предлагает ответить на семь вопросов и автоматически подберет устав. Применение ООО типового устава имеет ряд преимуществ: экономит время на его составление и утверждение, при изменении наименования, места нахождения и размера уставного капитала общества изменения в устав не вносятся».

Кроме того, типовой устав не надо представлять налоговикам, а при переходе ООО с собственного устава на типовой государственная пошлина не уплачивается.

ИА «Орелград»