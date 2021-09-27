В Орле обновили порядок сдачи оружия населением

Областные власти подписали соглашение с региональным УМВД.

Губернатор Андрей Клычков внес изменения в постановление правительства Орловской области, изданное еще в апреле 2013 года. Этим документом был утвержден порядок выплаты гражданам вознаграждения за добровольно сданные незаконно хранящиеся оружие, его основные части, боеприпасы, взрывчатые вещества и взрывные устройства. Механизм действует до сих пор, правда, областные власти временами обновляют «расценки». Новые поправки приняты для поддержания нормативной правовой базы Орловской области в актуальном состоянии.

Кроме того, как следует из преамбулы, правовая новелла призвана повысить эффективность сдачи населением региона оружия, которое оно тайно хранит у себя. Кстати, одним из главных новшеств стало то, что из правительственного документа вычеркнули словосочетание «незаконно хранящиеся». Другие поправки связаны с тем, что 13 сентября 2021 года правительство Орловской области заключило соглашения с региональным управлением МВД и управлением Росгвардии.

Эти соглашения предусматривают сотрудничество и взаимодействие подписавших их сторон по организации добровольной сдачи населением Орловской области оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств. Отмечается, что договоренности достигнуты «в целях обеспечения общественной безопасности и предотвращения правонарушений в области оборота оружия».

Тем временем, региональное УМВД напомнило орловцам об условиях добровольной сдачи оружия и боеприпасов. С подобным вопросом можно обратиться в любую дежурную часть территориальных органов УМВД. Действующие размеры выплат были установлены в 2020 году. Например, вознаграждение в 15 тысяч рублей предусмотрено за каждую сданную в полицию единицу боевого ручного стрелкового оружия, 10 тысяч заплатят за единицу охотничьего и спортивного оружия с нарезным стволом, а также комбинированное оружие, в том числе обрезы.

Выплата в 8 тысяч рублей положена за единицу охотничьего пневматического (свыше 7,5 Дж), огнестрельного гладкоствольного и спортивного гладкоствольного оружия, в том числе обрезы. Также предусмотрена выплата за сдачу пороха, боеприпасов и основных частей огнестрельного оружия. При этом в УМВД напоминают, что вознаграждение полагается только за добровольную сдачу. Незаконное хранение оружия является уголовно наказуемым деянием, наказание за которое предусмотрено статьей 222 УК РФ.

ИА «Орелград»