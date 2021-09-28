Анонимы передали в орловский храм старинную святыню

В орловский храм пожертвована икона Воздвижения Креста Господня.

Как сообщает информационно-аналитический отдел Орловской митрополии РПЦ, подарок был преподнесен прихожанами, которые не пожелали раскрыть свои имена. Речь идет о старинной святыне — иконе Воздвижения Креста Господня. Она была подарена Успенскому (Михаило-Арханельскому) собору города Орла накануне соответствующего церковного праздника.

«Работники собора выяснили, что икона написана во второй половине XIX века в селе Гуслицы, которое находилось на территории нынешней Московской области, — рассказали в митрополии. — Ранее в Успенском соборе не было иконы в честь праздника Воздвижения Креста Господня. Теперь намоленная святыня займет достойное место на аналое. Иконе могут поклониться все желающие».

Тем временем, в Орловской области появился новый храм. В день отдания Рождества Богородицы митрополит Орловский и Болховский Тихон провел богослужение в храме в честь иконы Божией Матери «Спорительница хлебов», построенном в Орловском районе, а также совершил чин великого освящения этого комплекса. Здесь также не обошлось без даров.

«Благодетели преподнесли в дар храму икону Божией Матери «Скоропослушница» из Русского на Афоне Свято-Пантелеимонова монастыря, написанную в 1901 году, — пояснили в информационно-аналитическом отделе Орловской митрополии РПЦ. — Также в храм передана икона Божией Матери «Всецарица», доставленная из Ватопедского монастыря на Святой Горе Афон».

ИА «Орелград»