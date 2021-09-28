Названы самые прибыльные для бизнеса районы Орловщины

Большая часть успешных предприятий расположена в Орле и под Орлом.

Орелстат обнародовал оперативные данные о финансовых результатах деятельности организаций Орловской области в январе-июле 2021 года. Сообщается, что сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) организаций региона в действующих ценах за отчетный период времени сложился в размере 23,335 миллиарда рублей. По подсчетам аналитиков, в целом в области 201 предприятие получило совокупную прибыль в размере 24,108 миллиарда рублей, а 75 предприятий сработали с общим убытком в размере 772,5 миллиона.

В разрезе муниципальных образований наиболее успешными на общем фоне выглядят предприятия и организации города Орла. Из общей суммы прибыли в регионе на областной центр приходится 10,293 миллиарда рублей. На втором месте в рейтинге оказался Урицкий район, сальдированный финансовый результат предприятий которого составил 2,711 миллиарда. Далее следуют организации Орловского района с плюсом в 2,058 миллиарда рублей, Свердловского района – плюс 1,567 миллиарда, Колпнянского района – плюс 1,514 миллиарда, Кромского района – плюс 1,321 миллиарда рублей.

Аутсайдером текущего года пока является Болховский район, где аналитики зафиксировали отрицательное сальдо. По их подсчетам, совокупный убыток предприятий этого района превысил совокупную прибыль на 6,6 миллиона рублей. Добавим, что наиболее прибыльным сектором экономики признано сельское и лесное хозяйство Орловской области, в котором положительное сальдо составило 10,8 миллиарда рублей. А хуже всего дела обстоят в этом году в сфере транспортировки и хранения – минус 72,1 миллиона рублей.

ИА «Орелград»