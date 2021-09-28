В Орле массово проверили гаражи и автомастерские

28.9.2021 | 18:15 Закон и порядок, Новости

Полиция раскрыла детали профилактической операции «Автомобиль».

Стали известны некоторые подробности оперативно-профилактического мероприятия «Автомобиль», проведенного в Орловской области сотрудниками органов внутренних дел. По данным регионального управления МВД, оно было организовано «в целях предупреждения и раскрытия преступлений, связанных с кражами и угонами автотранспортных средств, хищений имущества из автомобилей».

В ходе операции сотрудники полиции провели массовые рейды. В частности, были проверены 433 гаражно-строительных кооператива, 109 станций технического обслуживания автотранспорта и 66 пунктов приема металла. На последние, как известно, автоворы могут принести и похищенные ими аккумуляторные батареи.

Также в рамках операции было, как говорят в полиции, отработано 139 орловцев, ранее судимых за совершение краж автотранспорта. В результате рейдов и проверок удалось раскрыть 28 различных преступлений. Правда, из них только четыре были связаны с угонами автомобилей и кражами из них.

ИА «Орелград»

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С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
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