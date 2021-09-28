В Орле прошла спецоперация против нелегальных оружейников

В преступную группировку входили 48 человек из 18 субъектов Федерации.

Федеральная Служба Безопасности совместно с МВД и Росгвардией провели спецоперацию в 18 регионах России, направленную против межрегиональной группировки нелегальных оружейников. Одним из 18 регионов стала Орловская область, сообщила сегодня пресс-служба ФСБ.

Всего в преступную группу входило 48 человек. В своих подпольных мастерских они занимались восстановлением огнестрельного оружия и производством боеприпасов.

«В сентябре 2021 г. в г. Москве, республиках Дагестан, Ингушетия, Мордовия, Северная Осетия-Алания, Удмуртской Республике, Краснодарском, Красноярском и Хабаровском краях, Владимирской, Кемеровской, Липецкой, Новосибирской, Орловской, Пензенской, Ростовской, Смоленской и Тверской областях по адресам проживания нелегальных оружейников проведены оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия.

В результате из незаконного оборота изъято 149 единиц огнестрельного оружия отечественного и иностранного производства: 7 автоматов («АК-74», «АКС-74У», «АК-103»), 9 пистолетов-пулеметов («Кедр», «ППС», «ППШ», «МР-40»), 67 карабинов, винтовок и ружей («М-16», «Mauser», «Вепрь», «Мосина», «СКС», «Тигр», «ТОЗ», «СВТ-40», «ИЖ», «Сайга», «Белка»), 66 пистолетов и револьверов («Glock», «Colt», «Grand Power», «Walther», «АПС», «ИЖ-71», «ПМ», «ТТ», «Rec», «Stalker», «Supr», «Наган», «Страж», «Гроза», «Star»), а также более 27 кг взрывчатых веществ (тротил, порох), 6 ручных гранат («Ф-1», «РГД-5»), 24 взрывателя и детонатора, 20 м огнепроводного шнура, свыше 12000 патронов различного калибра.

Прекращена деятельность 29 подпольных мастерских по модернизации оружия и изготовлению боеприпасов», — сообщила сегодня пресс-служба ФСБ России.

Коллеги из «Орелтаймс» опубликовали видео со спецоперации:

ИА «Орелград»