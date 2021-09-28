В Орле впервые избрали спикера окружного парламента

28.9.2021 | 9:32 Новости, Политика

Стало известно имя главы Орловского окружного Совета народных депутатов.

В Орле состоялось первое в истории заседание Орловского окружного Совета народных депутатов. Парламентарии были избраны жителями Орловского района в единый день голосования. Исторически важным оно стало потому, что после недавнего преобразования Орловского района в муниципальный округ парламент стал окружным. Соответственно, по факту это его первый созыв. Как сообщается на сайте администрации Орловского района, в ходе заседания было рассмотрено 18 вопросов.

«Один из них — избрание председателя Орловского окружного Совета народных депутатов, — пояснили в муниципалитете. — В бюллетень для голосования была внесена кандидатура Галкина Николая Валентиновича. В течение 15 лет – с 2001 по 2016 годы — он работал в должности главы Лошаковского сельского поселения Орловского района. До этого в течение 20 лет работал на Орловской биофабрике».

Сообщается, что предложенная кандидатура была одобрена единогласно, то есть Николай Галкин стал первым спикером окружного парламента. Его заместителем нардепы избрали Владимира Чернова. Далее парламентарии приняли решения по другим вопросам, в частности, утвердили положение об удостоверении и нагрудном знаке депутата Орловского окружного Совета народных депутатов и порядок проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы Орловского муниципального округа.

ИА «Орелград»

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С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
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