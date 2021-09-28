Василий Иконников сложил полномочия сенатора от Орловской области

28.9.2021 | 13:47 Новости, Политика

Политик избрался в облсовет и планирует вернуться в Совет Федерации.

По информации «Орловских новостей», 24 сентября Василий Иконников сложил с себя свои полномочия в Совете Федерации.

На данный момент Иконников избран депутатом Орловского областного Совета от партии КПРФ. Но в ближайшем будущем он намерен вернуться в верхнюю палату российского парламента и снова стать сенатором от Орловской области.

Отметим, что коммунист Василий Иконников был избран сенатором благодаря поддержке областных депутатов от «Единой России». Этому предшествовали провалы компартии в выборных компаниях. Противники Иконникова обвиняли его в предательстве партии и целенаправленном сговоре с представителями партии власти.

ИА «Орелград»

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