Горсовет анонсировал изменение правил благоустройства

В городе «обозначат степень ответственности» за порчу зеленых насаждений.

Орел ожидают масштабные поправки в действующие правила благоустройства. С таким несколько тревожным анонсом предстоящей реформы выступила пресс-служба Орловского горсовета народных депутатов. После небольшого летнего отдыха парламентарии областного центра вернулись к законотворчеству. В частности, вопрос об изменении правил благоустройства был поднят на заседании профильного комитета ЖКХ.

Орловские парламентарии отталкиваются от того, что федеральное законодательство разрешает органам местного самоуправления вносить дополнения в правила благоустройства. Первый шаг в этом направлении сделала администрация города, которая разработала соответствующий проект и уже представила его на суд депутатам. Предлагается дополнить правила разделом №6, который будет регулировать вопросы в обращении с зелеными насаждениями. Как говорят в горсовете, это объемный проект решения, который в основном состоит из агротехнических моментов.

«Предполагается, что озеленение города в рамках муниципального контракта будет осуществляться по схеме, согласованной с балансодержателем и управлением градостроительства, — так объясняет суть реформы парламентская пресс-служба. — И это очень важно. Все дело в том, что в настоящее время работы по озеленению в городе носят несистемный характер. К сожалению, нет такого плана, нет концепции с учетом дизайнерских, эстетических подходов, которые позволили бы определить, где и какие культуры необходимо сажать».

Кроме того, продолжают в горсовете, в измененных правилах будет «обозначена степень ответственности за порчу зеленых насаждений». Обосновывается это следующим образом: сейчас надзорные органы не имеют права штрафовать за порчу зеленых насаждений. А в новом проекте представлена своего рода система запретов. Она указывает, к примеру, что можно делать без разрешения соответствующего органа, а что нельзя. Власти города считают, что подобные новшества помогут создать систему регулирования, которая «позволит проводить единую, понятную гражданам политику в сфере озеленения города».

«Предполагается, что комиссия по зеленым насаждениям, которая сейчас выполняет функцию выдачи разрешений на снос, расширит свои полномочия, — заключают в горсовете. — Добавится несколько пунктов согласований: места высадки и операций, которые производятся с зелеными насаждениями, растущими в местах общего пользования и у магазинов, которые находятся в муниципальной собственности. Депутатам горсовета предстоит рассмотреть этот вопрос в первом чтении на ближайшей сессии горсовета. Кроме того, документ должен пройти публичные слушания».

ИА «Орелград»