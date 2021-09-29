Орловские спасатели нашли семью с двумя детьми, которая заблудилась в лесу

29.9.2021 | 11:18 Новости, Происшествия

Происшествие произошло вчера вечером.

В Болховском районе обнаружена семья с двумя детьми, которая заблудилась в лесу. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.

Вчера в 18.54 спасатели выехали в район поселка Перцовский Болховского района. На поиски пропавшей семьи потребовалось полтора часа. Семью удалось найти до наступления ночи.

Аналогичный случай произошел также в селе Юшково Шаблыкинского района. Там потерялись два грибника. Информация об этом поступила в 20.20. А примерно в полночь они самостоятельно нашли выход из леса, где и были найдены спасателями.

ИА «Орелград»

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