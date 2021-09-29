Учителем года в России в этом году может стать орловчанка

Честь региона в финале конкурса предстоит отстаивать учителю из Ливен.

В этом году Орловскую область в финале всероссийского конкурса «Учитель года России – 2021» представит Евгения Кобылкина, учитель английского языка МБОУ «Гимназия города Ливны». Об этом сообщает Образовательный портал Орловской области. Кстати, финалы сразу трех важнейших педагогических конкурсов пройдут в рамках так называемой Учительской недели. С 4 по 10 октября компетентное жюри выберет не только учителя года в России, но и воспитателя и директора года.

Старт для педагогов из всех российских регионов уже дали в Ростовской области. Конкурсанты, выигравшие региональный отбор, теперь сразятся между собой на федеральном этапе. Сначала выступят 85 участников, каждый из которых представит свой регион. Среди них будет и орловчанка Евгения Кобылкина. Затем жюри выберет 15 лауреатов и пятерку призеров.

Однако на этом конкурс не завершится. Финал для участников учительского конкурса пройдет в Москве, а церемония награждения победителя пройдет в Государственном Кремлевском дворце 10 октября. Напомним, что соучредителем этого престижного конкурса традиционно является издательский дом «Учительская газета».

Отметим также, что орловцы имеют возможность поддержать своего кандидата:

«Во Всероссийском конкурсе «Учитель года» впервые запущено всенародное голосование. На федеральном этапе конкурса с помощью специального чат-бота в мессенджере Viber можно сделать выбор в пользу любимого педагога. Проголосовать за любимого учителя можно, выбрав регион и предмет, который он преподает», — сообщает пресс-служба губернатора.

ИА «Орелград»