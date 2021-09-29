В Орле наказали импортеров из Беларуси

Инспекторы Россельхознадзора выявили нарушения при ввозе продукции.

Сразу несколько нарушений действующего российского законодательства было выявлено в Орле при проведении контроля за ввозом продукции из Беларуси. Об этих фактах рассказали в пресс-службе ТУ Россельхознадзора. В частности, должностными лицами этого ведомства было проконтролировано более 20 тонн ржаной муки, привезенной из соседней республики. Речь идет о карантинном фитосанитарном контроле, поскольку указанная мука является подкарантинной продукции. Как установили инспекторы, нарушение было допущено при оформлении товаросопроводительных документов. Владелец груза привлечен к административной ответственности в соответствии со статьей 10.3 КоАП РФ.

«В ходе досмотра подкарантинной продукции были отобраны образцы муки ржаной и направлены в ФГБУ ЦНМВЛ для определения карантинного фитосанитарного состояния, — добавили в ТУ Россельхознадзора. — По результатам лабораторных исследований, карантинные объекты не обнаружены. Подкарантинная продукция выпущена в свободную реализацию».

В другом подобном случае в Орловскую область из Беларуси была ввезена партия семян рапса массой 200 кг. Здесь нарушение выразилось в том, что семена были реализованы без проведения карантинного фитосанитарного контроля. Владелец товара «забыл» уведомить о доставке груза специалистов Россельхознадзора, хотя по закону был обязан это сделать не позднее рабочего дня, следующего за днем прибытия.

«Данный факт может повлечь за собой риск распространения опасных карантинных объектов и создает угрозу фитосанитарной безопасности региона, — говорят в ТУ Россельхознадзора. — За данное правонарушение грузовладелец привлечен к административной ответственности по статье 10.3 КоАП РФ».

ИА «Орелград»