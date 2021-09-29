Жители Орла почти перестали общаться с налоговиками лично

Большая часть обращений от горожан поступает через электронные сервисы.

Почти 100 процентов жителей Орла обращаются в налоговые органы в режиме онлайн. К такому выводу пришли специалисты управления Федеральной налоговой службы России по Орловской области. Тенденция хорошо прослеживается по текущей статистике. Так, проведенный анализ показал, что свыше 99 процентов всех обращений горожан, поступивших в инспекцию в августе, было направлено в электронном виде через online-сервисы налоговой службы: «Обратиться в ФНС России», «Личный кабинет для физических лиц» и «Личный кабинет индивидуального предпринимателя».

«За август 2021 года в инспекцию Федеральной налоговой службы по городу Орлу поступило 475 обращений от граждан, — уточнили в областной налоговой службе. — По сравнению с июлем текущего года число обращений увеличилось более чем на 11 процентов. Самыми актуальными оказались вопросы по получению имущественного вычета по налогу на доходы физических лиц, порядка зачета и возврата излишне уплаченных сумм налогов, налоговой задолженности, по налогообложению имущества физических лиц».

Налоговики готовы пойти в сфере общения с гражданами еще дальше. В частности, они напоминают, что на сервисах ФНС содержится значительный объем информации, которую пользователь может найти и получить самостоятельно, не делая для этого специальный запрос. Причем база данных постоянно расширяется и актуализируется.

ИА «Орелград»