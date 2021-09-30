Андрей Усиков — новый глава Кромского района Орловской области

30.9.2021 | 13:33 Новости, Экономика

Бывший сити-менеджер Орла занял пост ушедшего в облсовет Ивана Митина.

Глава орловского отделения федеральной трудовой инспекции Андрей Усиков сложил свои полномочия и вернулся на малую Родину — теперь он стал главой Кромского района Орловской области.

В своем аккаунте соцсети «Фейсбук» чиновник рассказал о новом назначении и рассказал о ценностях, на которые планирует опираться.

28 сентября депутаты Кромского райсовета избрали Андрея Усикова главой района. Прежний глава Кромского района стал депутатом областного Совета. На новом рабочем месте Усиков планирует опираться на такие ценности, как трудолюбие, честность, справедливость и ответственность.

Жителям Орла Андрей Усиков запомнился своей работой на посту сити-менеджера города:

«На тот период, когда Усиков руководил городом, пришлось как минимум два скандала — ремонт улицы Ленина, которую сити-менеджер вместе с губернатором Потомским периодически инспектировали, но в итоге Ленинскую раскритиковали и депутаты, и активисты, и жители за некачественную работу. А также — заключение энергосервисного контракта, из-за которого город погрузился во мглу. От области заключение контракта с Ростелекомом курировал на тот момент Денис Блохин, а от города — Усиков. Тем не менее к чиновнику не возникло вопросов от контролирующих органов и он снова пошел на повышение — стал заместителем председателя правительства области по социальным вопросам», — вспоминают коллеги из «Орловских новостей».

ИА «Орелград»

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