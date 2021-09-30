Более 1000 нелегальных мигрантов выявлено в Орловской области

Иностранцы нарушают правила пребывания в Российской Федерации.

По данным управления МВД России по Орловской области, за 8 месяцев текущего года сотрудниками регионального управления по вопросам миграции было проведено 1064 контрольно-надзорных мероприятия. Проверкам подверглись так называемые объекты использования иностранной рабочей силы, а также места компактного проживания иностранцев. В результате за отчетный период времени было выявлено 1077 административных правонарушений, связанных с несоблюдением правил пребывания и проживания в РФ иностранных граждан и лиц без гражданства, а также незаконным осуществлением ими трудовой деятельности.

В рамках профилактических мероприятий в адрес юридических лиц было внесено несколько предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований миграционного законодательства. Кстати, из анализа возбужденных управлением по вопросам миграции административных дел в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей следует, что наиболее частым нарушением является неуведомление территориального органа МВД о заключении и прекращении или расторжении трудовых договоров либо гражданско-правовых договоров с иностранными работниками.

По закону делать это работодатели обязаны в срок, не превышающий трех рабочих дней с даты заключения или прекращения соответствующего договора. Отметим, что за нарушение этих требований в регионе возбуждено уже несколько десятков административных дел. Добавим, что в Орловской области действует подпрограмма профилактики обязательных требований закона в сфере миграции. Одной из ее задач является повышение прозрачности деятельности УМВД России по Орловской области при осуществлении государственного контроля. Кроме того, она направлена на снижение уровня вреда и ущерба, причиняемого нарушениями в сфере миграции.

ИА «Орелград»