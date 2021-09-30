Езда без водительских прав обернулась для орловчанки госпитализацией: видео

30.9.2021 | 10:11 Видео, Новости, Происшествия

В центре Орла столкнулись два нарушителя ПДД.

Вчера вечером в районе магазина «Орел» молодая девушка без водительских прав врезалась в авто, ехавшее по на зеленый сигнал светофора. Девушку увезла реанимационная машина. Об этом сообщают пресс-служба УГИБДД и очевидцы случившегося.

Авария произошла в 21.05 на повороте с Октябрьской на Приборостроительную. 21-летняя девушка, не имевшая водительских прав, врезалась на «Жигулях» в автомобиль «Ссанг Йонг». Отметим, что 49-летний водитель «Ссанг Йонг», в свою очередь, пытался «проскочить» на зеленый сигнал светофора.

Незаконная поездка окончилась для девушки госпитализацией. Очевидцы предоставили «Орелграду» несколько видео и фото с места аварии.

ИА «Орелград»

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Орелград. 2021 год

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