Гаишники напомнили сотрудникам орловской колонии о ПДД

В исправительной колонии прошло занятие по профилактике дорожных происшествий.

Как сообщили в пресс-службе управления ФСИН России по Орловской области, профилактическое занятие было проведено в исправительной колонии №6, расположенной в Кромском районе. Его провели сотрудники местного отдела ГИБДД. В рамках правовой подготовки они рассказали о мерах профилактики дорожно-транспортных происшествий и особенностях управления транспортом сложных погодных условиях.

В частности, перед сотрудниками учреждения выступил начальник отдела ГИБДД отдела МВД по Кромскому району майор полиции Олег Кочеров. Он озвучил статистические данные о дорожно-транспортной обстановке в Кромском районе и рассказал о наиболее резонансных дорожно-транспортных происшествиях в целом в Орловской области.

Кстати, по данным управления МВД, за восемь месяцев текущего года на автодорогах региона в целом зарегистрировано 418 ДТП с пострадавшими. В результате этих происшествий 38 человек погибли и 559 получили ранения. Согласно статистике, на автотрассах федерального значения произошло 92 ДТП, на автодорогах вне городов и населенных пунктов – 128.

В ходе беседы в колонии было отмечено, что большинство ДТП происходит по вине водителей, не соблюдающих скоростной режим и допускающих употребление алкогольных напитков. Особое внимание, как говорят в УФСИН, было уделено детскому травматизму на дорогах и соблюдению правил дорожного движения пешеходами.

ИА «Орелград»