ГК «ОДСК» опередил застройщиков Черноземья

Орловская компания в рейтинге по скорости строительства опередила воронежских застройщиков.

Единый реестр застройщиков опубликовал «ТОП застройщиков РФ» по скорости строительства. В рейтинг компаний с объемом ввода жилья от 100 тыс. кв. м. за последние три года вошли пять застройщиков из Черноземья. Так, на 11-ой строчке оказалась ГК ОДСК, куда входит строительный холдинг «Орёлстрой», которая возводит дома в среднем за 408 дней.

За застройщиком с орловскими корнями расположились воронежские компании. «Инстеп» занял 35-ое место с усредненным показателем — 532 дня, «Домостроительный комбинат» — на 71-й строчке.

На территории нашего региона «Орелстрой» одновременно реализует целый ряд масштабных проектов. В настоящий момент идет строительство микрорайона Болховский, ЖК «Московский Парк» (Северный район), ЖК «Маяк» и ЖК «Аквамарин» (Зареченский микрорайон), ЖК «Подсолнухи» (микрорайон «Новая Ботаника»), ЖК «Университетский» (Заводской район).

Отметим, что ЖК «Университетский» уже два года подряд признается лучшим жилым комплексом, а ЖК «Маяк» станет самым высоким зданием в Орловской области.

ИА «Орелград»