Орловские школьники получат задания, не похожие на школьные

Детям придется рассчитывать финансовые затраты на покупки или поездки.

Как уже писал «Орелград», орловских школьников в текущем году ожидает принципиально новое испытание по модели PISA. Эта аббревиатура расшифровывается как «Международная программа по оценке образовательных достижений школьников». Цель этого проекта заключается в оценке качества образования учеников с точки зрения их готовности использовать полученные в школе знания на практике.

Исследование по модели PISA пройдет в Орловской области в период с 11 октября по 5 ноября 2021 года в 80 школах. Как подчеркнули в Орловском региональном центре оценки качества образования (ОРЦОКО), в нем примут участие ученики, чей возраст составляет от 15 лет и 3 месяцев до 16 лет и 2 месяцев. Исследование будет проведено при помощи компьютеров, на выполнение заданий будет отведено 2 часа.

«Задания PISA не похожи на стандартные школьные, — говорят в ОРЦОКО. — Детям не нужно будет вставлять пропущенные буквы или решать уравнения. Им предстоит разобраться в том, стоит ли доверять информации из текста, что в тексте важно. Они смогут рассчитать финансовые затраты на покупки или поездки и выбрать оптимальные варианты, перед ними встанет необходимость объяснить происходящие явления. Это все, конечно, потребует определенных предметных знаний, но эти знания нужно будет не пересказывать, не воспроизводить, а использовать».

Кстати, образцы заданий уже доступны на сайте орловского Центра, так что родители и ученики могут потренироваться. Задания действительно неординарные. Например, в одном из них школьникам предлагается рассчитать вероятность выпадения определенного бочонка при игре в лото. Кстати, после исследования ученикам будет предложено за 35 минут заполнить анкету. Ее вопросы будут касаться отношения учеников к школе, их понимания будущего, осведомленности о глобальных проблемах, существующих в мире, и другое.

ИА «Орелград»