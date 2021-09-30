Орловские выпускники стали лучше разбираться в истории и географии

В регионе озвучены окончательные итоги сдачи ЕГЭ в 2021 году.

Полный отчет об итогах ЕГЭ-2021 прозвучал на аппаратном совещании в администрации региона, а его краткую версию представил Орловский областной центр оценки качества образования. В этом учреждении, прежде всего, отметили, что за последние семь лет в Орловской области значительно увеличилось количество выпускников, набравших по результатам трех экзаменов 200 баллов и выше. Так, в 2014 году более 220 баллов по сумме трех предметов в регионе набрали 14,3 процента участников ЕГЭ, а в 2021 году показатель вырос до 31,6 процента.

Значительно возросли, по сравнению с предыдущими годами, и результаты выпускников в разрезе учебных предметов. Об этом эксперты судят по количеству высокобалльных результатов. Кстати, всего в этом году в Орловской области зарегистрировано 72 стобалльных результата у 69 участников ЕГЭ. Что касается предметов, то 39,3 процента выпускников набрали от 81 до 100 баллов на экзамене по русскому языку. Для сравнения, в 2019 году такой результат показали 33,8 процента выпускников.

По целому ряду предметов орловские школьники явно подтянули свои знания. Например, если в 2019 году на экзамене по истории от 81 до 100 баллов набрали 7,9 процента выпускников, то в 2021 году их количество выросло до 16,2 процента. На экзамене по географии показатели составили 2,2 и 10,8 процента соответственно, на экзамене по обществоведению – 5,6 и 13,5 процента. Также было отмечено, что из 587 одиннадцатиклассников, претендовавших на награждение медалью «За особые успехи в учении», 571 выпускник получил такую награду.

«На протяжении двух лет в регионе каждый третий выпускник Орловщины по результатам трех экзаменов имеет 220 и более баллов, а 13,5 процента одиннадцатиклассников набирают 250 и более баллов, — резюмировала Татьяна Крымова, руководитель департамента образования Орловской области. — Практически на том же уровне остается и доля выпускников, набравших по сумме трех предметов 270 и более баллов – 5 процентов. Все выпускники сдали ЕГЭ по русскому языку, а по девяти учебным предметам увеличилась доля высокобалльных работ (от 80 до 100 баллов). Эти показатели говорят о высоком качестве общего образования в регионе».

ИА «Орелград»